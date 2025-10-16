16 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

FORAGIDA

Mulher procurada por apropiação indébita é presa em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
Uma mulher procurada pela Justiça pelo crime de apropriação indébita foi presa em São José dos Campos. A prisão aconteceu durante patrulhamento de policiais militares da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), na rua Mário Campos, Vila Ester, zona leste da cidade, por volta das 19h50 da quarta-feira (15).

Em abordagem, a equipe constatou o mandado judicial em aberto após consulta ao sistema.

Ela  foi presa e encaminhada à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu à disposição da Justiça.

