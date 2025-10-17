Levou chifre da esposa com o próprio irmão e matou os dois

A descoberta de uma possível traição teria motivado um duplo homicídio ocorrido na noite de segunda-feira (13). Um homem matou a esposa e o próprio irmão após flagrar os dois supostamente envolvidos em um relacionamento extraconjugal.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O crime aconteceu no Sítio Alto da Felicidade, zona rural de Senador Rui Palmeira, no Sertão de Alagoas. Segundo informações do 43º Distrito Policial, o suspeito teria confrontado a esposa, identificada como Elienita da Conceição Santos, de 32 anos, ao descobrir a infidelidade. Armado com uma faca peixeira, ele exigiu explicações, e a discussão acabou em agressão.
Durante a briga, o irmão do acusado, apontado como o suposto amante, identificado como Erisvaldo Lourenço Santos, tentou intervir para salvar a mulher. No entanto, acabou sendo atacado e morto com várias facadas. Elienita também foi esfaqueada e chegou a ser levada ao Hospital Clodolfo Rodrigues de Melo, em Santana do Ipanema, mas não resistiu aos ferimentos.
Após o crime, o suspeito fugiu do local. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o caso e localizar o autor do duplo homicídio.