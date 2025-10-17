Levou chifre da esposa com o próprio irmão e matou os dois

A descoberta de uma possível traição teria motivado um duplo homicídio ocorrido na noite de segunda-feira (13). Um homem matou a esposa e o próprio irmão após flagrar os dois supostamente envolvidos em um relacionamento extraconjugal.

O crime aconteceu no Sítio Alto da Felicidade, zona rural de Senador Rui Palmeira, no Sertão de Alagoas. Segundo informações do 43º Distrito Policial, o suspeito teria confrontado a esposa, identificada como Elienita da Conceição Santos, de 32 anos, ao descobrir a infidelidade. Armado com uma faca peixeira, ele exigiu explicações, e a discussão acabou em agressão.