Condenada por matar namorada do ex, que a bloqueou na rede social

Sakiyna Thompson, de 31 anos, foi condenada na terça-feira (14) por matar a namorada do ex-companheiro após viajar de Nova York até a Flórida, nos Estados Unidos. O crime aconteceu depois que a vítima bloqueou a agressora nas redes sociais.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A vítima, Kayla Hodgson, de 23 anos, foi esfaqueada diversas vezes dentro do apartamento onde morava, no sul da Flórida, em 13 de julho de 2022. Segundo informações da NBC Miami, Sakiyna viajou até o local para “tirar satisfação” com a jovem.
No dia do ataque, Sakiyna estava grávida de dois meses. Em depoimento no tribunal de Fort Lauderdale, afirmou ter “perdido a consciência” e dito que só percebeu o que havia feito ao ver o sangue no chão. “Eu a matei porque ela pegou um narguilé e me cortou na barriga. Achei que ela estava tentando ferir meu bebê”, declarou, alegando legítima defesa.
A promotoria, no entanto, sustentou que o crime foi motivado por ciúmes e insegurança em relação à nova relação de seu ex-namorado. Após o assassinato, Sakiyna confessou ter trocado suas roupas ensanguentadas pelas da vítima, limpado parte do local e descartado as provas.
A sentença da criminosa será anunciada no próximo mês, e ela pode ser condenada à prisão perpétua.