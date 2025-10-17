'Tranq': saiba mais sobre a droga que apodrece a carne

A xilazina, um sedativo de uso veterinário popularmente chamado de “tranq”, tem causado uma grave crise de saúde pública nos Estados Unidos. Misturada ao fentanil para potencializar e prolongar seus efeitos, a substância provoca feridas profundas, necrose e apodrecimento da pele, deixando até ossos e tendões expostos em usuários.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O cenário mais crítico é registrado na Filadélfia, onde médicos relatam um aumento alarmante de casos de necrose e amputações espontâneas. Segundo o cirurgião ortopédico Dr. Asif Ilyas, há poucos anos não havia registros desse tipo de ferimento. “Agora vemos pacientes com essas lesões quase diariamente nos grandes hospitais da cidade”, afirmou o médico.