16 de outubro de 2025
Violência

Matou adversário a socos durante jogo de futebol

Por Da Redação | Guadalajara, México
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
O jogador amador Moisés Pulido, de 25 anos, foi preso acusado de matar o adolescente Luis Torres, de 16, durante uma partida de futebol society. O crime ocorreu após uma discussão dentro de campo, quando uma falta acabou em agressão física que terminou com a morte do jovem atleta.

O caso aconteceu em Guadalajara, no México, em setembro de 2024. De acordo com as investigações, Moisés desferiu vários socos contra o rosto e o pescoço do adversário, que caiu inconsciente no gramado. Mesmo após o desmaio, o jogador continuou as agressões, provocando traumatismo craniano e morte imediata.

O suspeito estava foragido havia mais de um ano e foi encontrado pela polícia por meio de vídeos e rastreamento de celular. Detido sob acusação de homicídio doloso, Moisés Pulido aguardará julgamento marcado para novembro. Luis Torres era visto como uma promessa do futebol local e disputava jogos semanais pela Liga Cannán.

