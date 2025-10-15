Matou adversário a socos durante jogo de futebol

O jogador amador Moisés Pulido, de 25 anos, foi preso acusado de matar o adolescente Luis Torres, de 16, durante uma partida de futebol society. O crime ocorreu após uma discussão dentro de campo, quando uma falta acabou em agressão física que terminou com a morte do jovem atleta.
O caso aconteceu em Guadalajara, no México, em setembro de 2024. De acordo com as investigações, Moisés desferiu vários socos contra o rosto e o pescoço do adversário, que caiu inconsciente no gramado. Mesmo após o desmaio, o jogador continuou as agressões, provocando traumatismo craniano e morte imediata.
O suspeito estava foragido havia mais de um ano e foi encontrado pela polícia por meio de vídeos e rastreamento de celular. Detido sob acusação de homicídio doloso, Moisés Pulido aguardará julgamento marcado para novembro. Luis Torres era visto como uma promessa do futebol local e disputava jogos semanais pela Liga Cannán.