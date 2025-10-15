Adeus, professor Marcelo! Morte no Dia do professor comove região

Um grave acidente envolvendo uma moto e uma bicicleta tirou a vida do professor Marcelo Gessulli Caldeira, de 45 anos, na manhã desta quarta-feira (15), data em que se comemora o Dia dos Professores. O acidente ocorreu no cruzamento da avenida Antônio Januário do Nascimento (via de acesso à balsa) com a Rua do Cais, na região central de São Sebastião, no Litoral Norte paulista.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Marcelo, que atuava na rede municipal de ensino de Ilhabela, pilotava a motocicleta quando colidiu com o ciclista, que sofreu apenas ferimentos leves. O professor chegou a receber atendimento do Samu após sofrer uma parada cardiorrespiratória, mas não resistiu. As equipes realizaram manobras de reanimação ainda no local, porém a morte foi confirmada poucos minutos depois.