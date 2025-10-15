16 de outubro de 2025
MORTE

Adeus, professor Marcelo! Morte no Dia do professor comove região

Por Leandro Vaz | São Sebastião
| Tempo de leitura: 2 min
Da redação
Reprodução
Marcelo Gessulli Caldeira, de 45 anos
Marcelo Gessulli Caldeira, de 45 anos

Um grave acidente envolvendo uma moto e uma bicicleta tirou a vida do professor Marcelo Gessulli Caldeira, de 45 anos, na manhã desta quarta-feira (15), data em que se comemora o Dia dos Professores. O acidente ocorreu no cruzamento da avenida Antônio Januário do Nascimento (via de acesso à balsa) com a Rua do Cais, na região central de São Sebastião, no Litoral Norte paulista.

Marcelo, que atuava na rede municipal de ensino de Ilhabela, pilotava a motocicleta quando colidiu com o ciclista, que sofreu apenas ferimentos leves. O professor chegou a receber atendimento do Samu após sofrer uma parada cardiorrespiratória, mas não resistiu. As equipes realizaram manobras de reanimação ainda no local, porém a morte foi confirmada poucos minutos depois.

O impacto da colisão foi tão forte que o motociclista foi arremessado sobre o canteiro central. Agentes de trânsito estiveram no local para organizar o tráfego e auxiliar no atendimento. A área fica próxima à balança de pesagem de caminhões que utilizam a travessia da balsa.

De acordo com dados oficiais, este é o 13º acidente fatal registrado em São Sebastião neste ano, a maioria envolvendo motocicletas.

A morte de Marcelo Gessulli Caldeira causou grande comoção entre colegas e alunos. O professor era conhecido pelo carisma e dedicação ao ensino de inglês nas escolas Anna Leite Julião Torres e Sebastião Leite da Silva, ambas em Ilhabela.

Em nota publicada nas redes sociais, a Secretaria de Educação de Ilhabela lamentou a perda no próprio Dia dos Professores:

“Hoje, infelizmente, a comunidade escolar de Ilhabela amanheceu mais triste. A Secretaria de Educação lamenta profundamente o falecimento do professor de Inglês Marcelo Gessulli Caldeira, vítima de um acidente de trânsito. Exemplo de profissional dedicado, carismático e muito querido por alunos e colegas, Marcelo deixará saudades e um legado de amor pela educação.”

O corpo do educador será velado e sepultado em Ilhabela, onde vivia e trabalhava há vários anos. A prefeitura decretou luto oficial em homenagem ao professor.

