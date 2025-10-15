Mortandade de cães envenenados assusta São José

A ONG Aubrigo da Tia Dany, que há 12 anos que atua na proteção animal em São José dos Campos, denunciou uma nova onda de envenenamentos de cães no bairro Jaguari, região onde os casos de abandono e maus-tratos têm sido recorrentes. A denúncia, feita nas redes sociais, reacendeu a mobilização de protetores e moradores da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o abrigo, os casos se repetem há meses e envolvem suspeitos já conhecidos da vizinhança. Inicialmente, dois homens foram apontados por envenenar animais próximos a uma área de descarte de lixo. Agora, duas mulheres também são apontadas após relatos de que teriam envenenado cães em um sítio e jogado os corpos na mesma região.