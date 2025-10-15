Mortandade de cães envenenados assusta São José

A ONG Aubrigo da Tia Dany, que há 12 anos que atua na proteção animal em São José dos Campos, denunciou uma nova onda de envenenamentos de cães no bairro Jaguari, região onde os casos de abandono e maus-tratos têm sido recorrentes. A denúncia, feita nas redes sociais, reacendeu a mobilização de protetores e moradores da cidade.
De acordo com o abrigo, os casos se repetem há meses e envolvem suspeitos já conhecidos da vizinhança. Inicialmente, dois homens foram apontados por envenenar animais próximos a uma área de descarte de lixo. Agora, duas mulheres também são apontadas após relatos de que teriam envenenado cães em um sítio e jogado os corpos na mesma região.
“O bairro do Jaguari vive uma onda cruel e constante de envenenamentos de cães”, destacou o abrigo na publicação. “A população precisa ficar atenta e denunciar. Esses crimes não podem continuar impunes.”
Em entrevista à reportagem, representantes do abrigo afirmaram que o problema está diretamente ligado ao alto índice de abandono de animais nas estradas da região.
“Sim, é recorrente o alto índice de abandono na estrada, e vem se tornando muito comum o envenenamento desses cães por proprietários de fazendas próximas, já que os animais acabam invadindo esses locais atrás de alimentos”, relatou a equipe do abrigo.
“Essa semana foram dois. Mas já perdemos as contas de quantos foram mortos. A gente procura até resgatar quando dá, mas infelizmente não conseguimos salvar a todos”, completaram.
A publicação do abrigo gerou forte repercussão nas redes sociais, com dezenas de comentários de revolta e apelos por justiça. Moradores relataram outros casos de maus-tratos e descuido com os animais no bairro e nas redondezas.
Uma seguidora descreveu o cenário como “deplorável”, afirmando que muitos cães vivem presos em correntes curtas, sem comida ou água. “Tem os que têm dono, mas se recusam a cuidar. Largam os cães amarrados, faça chuva ou sol. Já vi cachorros com mandíbulas quebradas, bezerros mortos por falta de cuidado e até animais com bicheira sendo comidos vivos por urubus”, denunciou.