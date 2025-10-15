Enfermeira do Vale ganha R$ 1 milhão e história emociona

A cidade de Jacareí foi palco de uma história comovente no último domingo (12), quando uma moradora identificada apenas como Maria, enfermeira e mãe dedicada, ganhou R$ 1 milhão no Vale Cap.
“Criei meus filhos sozinha… e agora vou viver mais tranquila!”, disse a enfermeira, em frase postada nas redes sociais do Vale Cap. A mensagem rapidamente repercutiu e recebeu muitos comentários e mensagens de carinho.
Apesar de poucos detalhes divulgados sobre sua trajetória, a história de Maria mostra a luta e a dedicação de muitas mulheres que conciliam o trabalho e a maternidade. A entrega do prêmio aconteceu em Jacareí.
Nas imagens compartilhadas, Maria aparece emocionada segurando o cheque simbólico de R$ 1 milhão e usando a camiseta da campanha com os dizeres “Eu ganhei!”.
O sorteio do Vale Cap Vale e Região, que tem caráter filantrópico, destina parte dos recursos arrecadados a projetos sociais e instituições beneficentes.