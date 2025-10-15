Motociclista morre após acidente com ciclista na região

Um motociclista morreu e uma ciclista ficou ferida após um acidente de trânsito ocorrido na manhã desta quarta-feira (15), em São Sebastião, no Litoral Norte.

De acordo com informações da Prefeitura, a colisão aconteceu na avenida Antônio Januário do Nascimento, e envolveu uma motocicleta e uma bicicleta. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.