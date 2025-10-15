16 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

ACIDENTE

Motociclista morre após acidente com ciclista na região

Por Leandro Vaz | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Equipes atenderam a ocorrência
Um motociclista morreu e uma ciclista ficou ferida após um acidente de trânsito ocorrido na manhã desta quarta-feira (15), em São Sebastião, no Litoral Norte.

De acordo com informações da Prefeitura, a colisão aconteceu na avenida Antônio Januário do Nascimento, e envolveu uma motocicleta e uma bicicleta. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Departamento de Trânsito estiveram no local e prestaram os primeiros socorros. As duas vítimas foram encaminhadas à UPA Central, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos.

As identidades das vítimas não foram divulgadas até o momento. O caso foi registrado e será investigado pelas autoridades competentes.

