Motociclista morre após acidente com ciclista na região

Um motociclista morreu e uma ciclista ficou ferida após um acidente de trânsito ocorrido na manhã desta quarta-feira (15), em São Sebastião, no Litoral Norte.
De acordo com informações da Prefeitura, a colisão aconteceu na avenida Antônio Januário do Nascimento, e envolveu uma motocicleta e uma bicicleta. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Departamento de Trânsito estiveram no local e prestaram os primeiros socorros. As duas vítimas foram encaminhadas à UPA Central, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos.
As identidades das vítimas não foram divulgadas até o momento. O caso foi registrado e será investigado pelas autoridades competentes.