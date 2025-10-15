16 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VOADOR

Eve faz reunião para discutir operação do 'carro voador'

Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Protótipo do carro voador
Protótipo do carro voador

A Eve Air Mobility, empresa subsidiária da Embraer responsável pelo desenvolvimento do chamado “carro voador”, realizou nesta quarta-feira (15) uma reunião com representantes de órgãos regulatórios, ambientais e de segurança para tratar dos próximos passos da implementação do eVTOL no Brasil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O encontro teve como objetivo alinhar estratégias para a viabilização das operações comerciais do veículo elétrico, previstas para começarem em 2027.

De acordo com a empresa, foram discutidos temas como a regulamentação da nova aeronave, a criação de infraestrutura específica, incluindo vertiportos e pontos de recarga, e a formação de profissionais que irão atuar no setor emergente de Mobilidade Aérea Urbana.

O eVTOL será produzido em Taubaté, em uma planta industrial com capacidade para fabricar até 480 unidades por ano.

A Embraer informou que o projeto já contabiliza cerca de 2,8 mil encomendas, entre pedidos firmes e cartas de intenção de compra, o que representa um montante aproximado de US$ 14 bilhões, ou R$ 76,4 bilhões na cotação atual.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários