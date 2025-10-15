Eve faz reunião para discutir operação do 'carro voador'

A Eve Air Mobility, empresa subsidiária da Embraer responsável pelo desenvolvimento do chamado “carro voador”, realizou nesta quarta-feira (15) uma reunião com representantes de órgãos regulatórios, ambientais e de segurança para tratar dos próximos passos da implementação do eVTOL no Brasil.
O encontro teve como objetivo alinhar estratégias para a viabilização das operações comerciais do veículo elétrico, previstas para começarem em 2027.
De acordo com a empresa, foram discutidos temas como a regulamentação da nova aeronave, a criação de infraestrutura específica, incluindo vertiportos e pontos de recarga, e a formação de profissionais que irão atuar no setor emergente de Mobilidade Aérea Urbana.
O eVTOL será produzido em Taubaté, em uma planta industrial com capacidade para fabricar até 480 unidades por ano.
A Embraer informou que o projeto já contabiliza cerca de 2,8 mil encomendas, entre pedidos firmes e cartas de intenção de compra, o que representa um montante aproximado de US$ 14 bilhões, ou R$ 76,4 bilhões na cotação atual.