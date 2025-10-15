Eve faz reunião para discutir operação do 'carro voador'

A Eve Air Mobility, empresa subsidiária da Embraer responsável pelo desenvolvimento do chamado “carro voador”, realizou nesta quarta-feira (15) uma reunião com representantes de órgãos regulatórios, ambientais e de segurança para tratar dos próximos passos da implementação do eVTOL no Brasil.

O encontro teve como objetivo alinhar estratégias para a viabilização das operações comerciais do veículo elétrico, previstas para começarem em 2027.