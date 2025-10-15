Preso no Vale, influenciador milionário ostentava carro aquático

Vídeos e fotos publicados nas redes sociais mostram que o influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, levava uma vida de luxo em Igaratá, no Vale do Paraíba, cidade onde foi preso pela Polícia Federal na manhã de terça-feira (14), durante uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com mais de 15 milhões de seguidores no Instagram, Buzeira costumava compartilhar cenas de ostentação na casa onde vivia, um imóvel de alto padrão localizado no Condomínio Paraíso de Igaratá, às margens da represa e da Rodovia Dom Pedro I.