Preso no Vale, influenciador milionário ostentava carro aquático

Vídeos e fotos publicados nas redes sociais mostram que o influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, levava uma vida de luxo em Igaratá, no Vale do Paraíba, cidade onde foi preso pela Polícia Federal na manhã de terça-feira (14), durante uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas.
Com mais de 15 milhões de seguidores no Instagram, Buzeira costumava compartilhar cenas de ostentação na casa onde vivia, um imóvel de alto padrão localizado no Condomínio Paraíso de Igaratá, às margens da represa e da Rodovia Dom Pedro I.
Entre os vídeos que chamam atenção, está o registro em que o influenciador aparece pilotando um “carro aquático”, veículo anfíbio usado por ele e amigos para passeios na represa. Em outras publicações, Buzeira exibe carros e motos de luxo, aparece montado em cavalos dentro do condomínio e chega a sobrevoar a região em um helicóptero particular.
Na operação, os agentes da PF apreenderam fuzis, pistolas, carregadores, rádios comunicadores, uma farda com o brasão do Comando de Operações Táticas da própria corporação, além de relógios e dinheiro em espécie.
Segundo a Polícia Federal, o grupo investigado usava empresas e apostas eletrônicas, as chamadas “bets”, para lavar recursos do tráfico internacional de drogas. A ação desta terça-feira cumpre 11 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão em São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
As medidas judiciais incluem o bloqueio de bens e valores que somam mais de R$ 630 milhões.
O advogado de defesa de Buzeira afirmou que o influenciador não tem relação com atividades ilícitas.