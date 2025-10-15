Furto de baterias de ônibus é registrado em São José dos Campos

Um ônibus da empresa Redenção teve as baterias furtadas na madrugada da última terça-feira (14), na Rua Pico do Jaraguá, no bairro Altos de Santana, zona norte de São José dos Campos.
De acordo com nota da empresa, o veículo de prefixo 1700 estava estacionado em frente à residência de um motorista da companhia, que fazia uma pausa de descanso entre as viagens, quando o crime ocorreu por volta de 1h45.
Imagens de câmeras de segurança de comércios e residências da região mostraram quatro suspeitos em um Corsa Classic preto, apontado como o veículo utilizado no furto. A Polícia Civil investiga o caso e trabalha para identificar os envolvidos.
A Redenção informou que o caso é considerado um fato isolado, mas destacou que a empresa já enfrentou outras situações de risco nas mesmas imediações. “Já tivemos uma tentativa de incêndio em um dos nossos ônibus, que só não foi consumada graças à ação rápida de motoristas de outra empresa”, afirmou a nota.
Outras companhias, como Piracicabana e Mimo, também já relataram ocorrências semelhantes na região norte da cidade.
O caso foi registrado e está sendo investigado pela Polícia Civil de São José dos Campos.