Furto de baterias de ônibus é registrado em São José dos Campos

Um ônibus da empresa Redenção teve as baterias furtadas na madrugada da última terça-feira (14), na Rua Pico do Jaraguá, no bairro Altos de Santana, zona norte de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com nota da empresa, o veículo de prefixo 1700 estava estacionado em frente à residência de um motorista da companhia, que fazia uma pausa de descanso entre as viagens, quando o crime ocorreu por volta de 1h45.