Qual a previsão do tempo para Campos nesta sexta (17)? Confira

A sexta-feira na Região Metropolitana do Vale do Paraíba terá sol com muitas nuvens, segundo informações do Climatempo. Não há previsão de chuva para a maioria das cidades, e o céu deve permanecer nublado em alguns períodos do dia e à noite.
Em São José dos Campos, a temperatura mínima deve ficar em 17°C e a máxima em 32°C. Durante o dia, o sol aparece entre muitas nuvens, e à noite o céu continua encoberto.
Em Taubaté, a mínima será de 18°C e a máxima pode chegar a 33°C. À tarde, o sol se mistura com nuvens e, à noite, a nebulosidade permanece, sem previsão de chuva.
Guaratinguetá terá condições semelhantes, com mínima de 18°C e máxima de 33°C. O céu fica parcialmente nublado durante o dia e continua encoberto à noite.
Em Caraguatatuba, a mínima será de 19°C e a máxima de 27°C. O sol aparece entre nuvens durante o dia, com períodos nublados, e a noite será de muitas nuvens.
Já em Campos do Jordão, a mínima chega a 15°C e a máxima a 26°C. O dia será de sol entre nuvens e a noite com céu nublado.