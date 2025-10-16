Qual a previsão do tempo para São José nesta sexta (17)? Confira

A sexta-feira na Região Metropolitana do Vale do Paraíba terá sol com muitas nuvens, segundo informações do Climatempo. Não há previsão de chuva para a maioria das cidades, e o céu deve permanecer nublado em alguns períodos do dia e à noite.

Em São José dos Campos, a temperatura mínima deve ficar em 17°C e a máxima em 32°C. Durante o dia, o sol aparece entre muitas nuvens, e à noite o céu continua encoberto.