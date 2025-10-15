16 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Menino é encontrado sem vida a 80 metros da mamadeira

Por Da Redação | Paraná
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Arthur da Rosa Carneiro
Arthur da Rosa Carneiro

O corpo de uma criança de 2 anos foi encontrado nesta terça-feira (14) após dias de buscas. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte e aguarda resultados de perícias para determinar a causa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O menino Arthur da Rosa Carneiro estava desaparecido desde a última quinta-feira (9). Seu corpo foi localizado às margens do Rio Tibagi, próximo à residência da família, no Paraná.

As buscas começaram ainda na quinta-feira, por volta das 11h30. No mesmo dia, por volta das 16h, os bombeiros encontraram uma mamadeira na margem do rio, identificada pelos familiares como pertencente a Arthur.

O corpo da criança foi achado a cerca de 80 metros do local onde a mamadeira foi encontrada.

Segundo a Polícia Militar, as condições em que o corpo foi localizado impossibilitaram uma avaliação detalhada no momento. A perícia e a investigação ficam a cargo da Polícia Civil e da Polícia Científica.

A PCPR informou à imprensa que o caso segue sob investigação, e que os laudos periciais serão fundamentais para esclarecer a causa da morte de Arthur.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários