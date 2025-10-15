Menino é encontrado sem vida a 80 metros da mamadeira

O corpo de uma criança de 2 anos foi encontrado nesta terça-feira (14) após dias de buscas. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte e aguarda resultados de perícias para determinar a causa.
O menino Arthur da Rosa Carneiro estava desaparecido desde a última quinta-feira (9). Seu corpo foi localizado às margens do Rio Tibagi, próximo à residência da família, no Paraná.
As buscas começaram ainda na quinta-feira, por volta das 11h30. No mesmo dia, por volta das 16h, os bombeiros encontraram uma mamadeira na margem do rio, identificada pelos familiares como pertencente a Arthur.
O corpo da criança foi achado a cerca de 80 metros do local onde a mamadeira foi encontrada.
Segundo a Polícia Militar, as condições em que o corpo foi localizado impossibilitaram uma avaliação detalhada no momento. A perícia e a investigação ficam a cargo da Polícia Civil e da Polícia Científica.
A PCPR informou à imprensa que o caso segue sob investigação, e que os laudos periciais serão fundamentais para esclarecer a causa da morte de Arthur.