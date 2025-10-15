VALE: Bebê de 57 dias sem respirar tem a vida salva por bombeiros

Militares do Corpo de Bombeiros salvaram a vida de um bebê de 57 dias que estava engasgado. O caso aconteceu em Taubaté, nesta quarta-feira (15).
A criança foi levada pelos pais ao Posto de Bombeiros do Ana Emília, em Taubaté. O bebê chegou engasgado ao local.
Os bombeiros, que realizavam treinamento operacional no quartel, constataram que o bebê já se encontrava em parada cardiorrespiratória.
Prontamente, um cabo e um soldado realizaram as manobras de desobstrução das vias aéreas, obtendo êxito e permitindo que o bebê voltasse a respirar. O atendimento foi gravado por câmeras de segurança do quartel.
Após o atendimento inicial, a criança foi encaminhada ao Hospital Municipal Universitário de Taubaté para avaliação médica.