VALE: Bebê de 57 dias sem respirar tem a vida salva por bombeiros

Militares do Corpo de Bombeiros salvaram a vida de um bebê de 57 dias que estava engasgado. O caso aconteceu em Taubaté, nesta quarta-feira (15).

A criança foi levada pelos pais ao Posto de Bombeiros do Ana Emília, em Taubaté. O bebê chegou engasgado ao local.