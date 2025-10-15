Homem é detido após simular sequestro para pagar agiota

Um homem foi detido pela Polícia Militar na noite desta terça-feira (14) em Pindamonhangaba, após simular o próprio sequestro com o objetivo de enganar um agiota. O caso foi registrado como comunicação falsa de crime, conforme boletim da Polícia Civil.

De acordo com o registro, o suspeito conduzia uma caminhonete com placas de Paraty (RJ), quando foi abordado por policiais na Rodovia Vereador Abel Fabrício Dias, no bairro Jardim Morumbi.