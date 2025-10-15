Homem é detido após simular sequestro para pagar agiota

Um homem foi detido pela Polícia Militar na noite desta terça-feira (14) em Pindamonhangaba, após simular o próprio sequestro com o objetivo de enganar um agiota. O caso foi registrado como comunicação falsa de crime, conforme boletim da Polícia Civil.
De acordo com o registro, o suspeito conduzia uma caminhonete com placas de Paraty (RJ), quando foi abordado por policiais na Rodovia Vereador Abel Fabrício Dias, no bairro Jardim Morumbi.
A corporação foi acionada por volta das 22h20 após receber a informação de que o veículo teria sido “sequestrado”. Durante as diligências, os policiais localizaram o automóvel, que estava com pneus furados, e constataram que não havia indícios de crime violento.
Ao ser questionado, ele acabou confessando que inventou o sequestro. Segundo ele, a simulação foi uma tentativa de justificar a dívida de R$ 10 mil com um agiota, cujo nome não foi revelado.
O caso foi registrado no plantão policial de Taubaté, que determinou o encaminhamento do ocorrido à Delegacia de Pindamonhangaba, responsável pela investigação.
O veículo não foi apreendido, e o autor vai responder em liberdade pelo crime de comunicação falsa de crime ou contravenção, previsto no artigo 340 do Código Penal.