Antes de separação, Justiça concedeu medida protetiva a Sheila

Uma semana antes do anúncio da separação do casal, a Justiça expediu uma medida protetiva que determina que o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), não poderá se aproximar ou manter contato com a ex-primeira-dama Sheila Thomaz.

Datada de 7 de outubro, a decisão foi emitida pelo juiz Ayrton Vidolin Marques Júnior, da Vara da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São José, após Sheila afirmar ter sido vítima de violência doméstica [agressão verbal] e familiar. Em nota, Anderson destaca que "NÃO cometi nenhuma agressão e jamais faria isso com a minha família" e que "tem convicção de que a verdade será esclarecida e confio plenamente na Justiça" (leia a nota na íntegra abaixo).