Antes de separação, Justiça concedeu medida protetiva a Sheila

Uma semana antes do anúncio da separação do casal, a Justiça expediu uma medida protetiva que determina que o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), não poderá se aproximar ou manter contato com a ex-primeira-dama Sheila Thomaz.
Datada de 7 de outubro, a decisão foi emitida pelo juiz Ayrton Vidolin Marques Júnior, da Vara da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São José, após Sheila afirmar ter sido vítima de violência doméstica [agressão verbal] e familiar. Em nota, Anderson destaca que "NÃO cometi nenhuma agressão e jamais faria isso com a minha família" e que "tem convicção de que a verdade será esclarecida e confio plenamente na Justiça" (leia a nota na íntegra abaixo).
O processo tramita em segredo de Justiça. A medida protetiva determina que Anderson "seja afastado da residência" onde morava com a família e que fique impedido de se aproximar de Sheila a menos de 200 metros.
A decisão também proíbe o prefeito de manter contato com Sheila, seja por telefone, mensagem ou e-mail. Todas essas medidas terão validade de um ano.
À Promotoria, a ex-primeira-dama disse que não tem certeza se deseja que Anderson seja processado criminalmente. Sheila preferiu não comentar o caso.
"Considerando o relato detalhado e verossímil da requerente [Sheila] e os elementos constantes dos presentes autos, o pedido comporta deferimento, até mesmo por cautela, vez que as partes, ao que parece, enfrentam situação conflituosa, o que expõe a ofendida a situação de risco", afirmou o juiz na decisão.
OUTRO LADO.
Em nota enviada a OVALE, Anderson reiterou que "NÃO cometi nenhuma agressão e jamais faria isso com a minha família" e que "tem convicção de que a verdade será esclarecida e confio plenamente na Justiça". Veja a nota na íntegra:
"Cumpro a medida cautelar da Justiça, embora NÃO concorde com o teor do depoimento, pois NÃO retrata a realidade dos fatos.
Reitero que NÃO cometi nenhuma agressão e jamais faria isso com a minha família. Quem me conhece sabe dos meus princípios e da forma como sempre conduzi minha vida.
Tenho convicção de que a verdade será esclarecida e confio plenamente na Justiça.
Por se tratar de tema de esfera privada, não haverá novos pronunciamentos. O assunto está sendo conduzido por minha advogada. Agradeço a compreensão e o respeito à privacidade da minha família.
Como Prefeito, sigo trabalhando normalmente, com foco nas entregas para a cidade. Obrigado", diz o prefeito.