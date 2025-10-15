Idosa de 75 anos morre ao ser atropelada por táxi

Uma mulher de 75 anos morreu na manhã desta quarta-feira (15) após ser atropelada por um táxi. O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que não apontou consumo de álcool.

O acidente aconteceu na avenida Duque de Caxias, em Fortaleza. De acordo com a rádio O POVO CBN, a vítima, identificada como Maria Zeneide Alves, estava sozinha e não atravessava na faixa de pedestres.