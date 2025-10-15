16 de outubro de 2025
LUTO

'Amor de pessoa'; Maria Cecilia, 62 anos, deixa saudades no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Maria Cecilia Costa dos Reis
Maria Cecilia Costa dos Reis

Maria Cecilia Costa dos Reis morreu em Jacareí, aos 62 anos, nesta última terça-feira (14). Ela foi sepultada nesta quarta-feira (15), pela manhã, no Cemitério Avareí.

Alegre e de bem com a vida, Cecilia deixou uma lacuna entre amigos e familiares. Mas, também deixou lições para quem fica. Nas redes sociais, as manifestações eram de força e homenagem.

Janaína Fernandes destacou o caráter de Maria Cecilia. “Meus sentimentos,tive o privilégio de conhecer...era um amor de pessoa”, escreveu.

Alessandra Amaro também lamentou a partida da conhecida. “Descansa em paz minha amiga que Deus te colocar em um bom lugar”, afirmou.

Zilda Da Silva Pimentel desejou força à família. “Meus sentimentos aos familiares e amigos neste momento tão difícil”, disse nas redes sociais.

