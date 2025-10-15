'Amor de pessoa'; Maria Cecilia, 62 anos, deixa saudades no Vale

Maria Cecilia Costa dos Reis morreu em Jacareí, aos 62 anos, nesta última terça-feira (14). Ela foi sepultada nesta quarta-feira (15), pela manhã, no Cemitério Avareí.

Alegre e de bem com a vida, Cecilia deixou uma lacuna entre amigos e familiares. Mas, também deixou lições para quem fica. Nas redes sociais, as manifestações eram de força e homenagem.