Melhor amigo! Cachorro mata ladrão e protege família em casa

Um cachorro impediu um assalto e matou um criminoso durante a madrugada desta terça-feira (14), protegendo sua família e se tornando herói local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O episódio ocorreu no bairro Campeche, em Florianópolis (SC). Segundo a Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), o chamado aconteceu por volta das 4h30. Ao chegar, os policiais encontraram o portão arrombado e ouviram gritos vindos de dentro da residência. Um homem estava caído no chão com sangramento intenso, e uma mulher apresentava ferimentos leves.