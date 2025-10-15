Melhor amigo! Cachorro mata ladrão e protege família em casa

Um cachorro impediu um assalto e matou um criminoso durante a madrugada desta terça-feira (14), protegendo sua família e se tornando herói local.
O episódio ocorreu no bairro Campeche, em Florianópolis (SC). Segundo a Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), o chamado aconteceu por volta das 4h30. Ao chegar, os policiais encontraram o portão arrombado e ouviram gritos vindos de dentro da residência. Um homem estava caído no chão com sangramento intenso, e uma mulher apresentava ferimentos leves.
De acordo com as vítimas, a família dormia quando ouviu barulhos no quintal. O cachorro começou a latir insistentemente, alertando os moradores. Ao saírem para verificar, encontraram o invasor armado com uma faca. O animal avançou para proteger os tutores, mordendo o homem várias vezes.
Durante a ação, o criminoso entrou em parada cardiorrespiratória e não resistiu, mesmo após tentativas de reanimação do SAMU. As vítimas receberam atendimento médico e passam bem.
A Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias (IGP) realizaram os procedimentos legais. Segundo moradores, o criminoso era conhecido na região e tinha histórico de envolvimento com drogas e furtos. O caso segue sob investigação. O cachorro, que agiu por instinto, rapidamente se tornou símbolo de coragem no bairro Campeche.