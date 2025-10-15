Adeus, anjinho; Antonella, de 10 meses, morre e pais doam órgãos

Uma bebê de 10 meses morreu nesta terça-feira (14), deixando a comunidade em luto. A criança estava internada na UTI após sofrer uma parada cardiorrespiratória em uma creche.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu em São Miguel do Oeste (SC), e a menina, Antonella Valentina Lamb Garbini, acabou falecendo em Chapecó (SC) após dias de tratamento. A família, profundamente abalada, decidiu doar os órgãos da criança, permitindo que sua morte pudesse salvar outras vidas.