LUTO

Adeus, anjinho; Antonella, de 10 meses, morre e pais doam órgãos

Por Da Redação | São Miguel do Oeste (SC)
| Tempo de leitura: 1 min
Redes sociais
A pequena Antonella
A pequena Antonella

Uma bebê de 10 meses morreu nesta terça-feira (14), deixando a comunidade em luto. A criança estava internada na UTI após sofrer uma parada cardiorrespiratória em uma creche.

O caso ocorreu em São Miguel do Oeste (SC), e a menina, Antonella Valentina Lamb Garbini, acabou falecendo em Chapecó (SC) após dias de tratamento. A família, profundamente abalada, decidiu doar os órgãos da criança, permitindo que sua morte pudesse salvar outras vidas.

A mãe, Jéssica Lamb, manteve a fé durante todo o período e pediu orações pela filha. Antonella deixa uma mensagem de amor e esperança que marcou a cidade e todos que acompanharam sua história.

