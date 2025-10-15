16 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
AVIAÇÃO COMERCIAL

Embraer vende 20 aviões para empresa holandesa por R$ 9,82 bi

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Embraer
Imagem do E195-E2 da companhia holandesa TrueNoord
Imagem do E195-E2 da companhia holandesa TrueNoord

A Embraer anunciou nesta quarta-feira (15) um pedido firme da companhia TrueNoord, especializada em leasing de aeronaves regionais, para a compra de 20 jatos E195-E2. O acordo, avaliado em US$ 1,8 bilhão no preço de tabela – R$ 9,82 bilhões na cotação atual do dólar –, também inclui direitos de compra para até 30 aeronaves adicionais – 20 novos E195-E2 e 10 novos E175-E1.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

“Este é o primeiro pedido direto da TrueNoord a uma fabricante de aeronaves, um marco na jornada da companhia”, afirmou Anne-Bart Tieleman, CEO da TrueNoord.

“O pedido é um passo importante para o nosso crescimento contínuo como plataforma global de leasing, que reforça o nosso compromisso de investir em jatos regionais de próxima geração e eficientes em termos de combustível.”

“Os E-Jets da Embraer combinam eficiência, flexibilidade e desempenho, e atendem com precisão às necessidades dos clientes da TrueNoord ao redor do mundo. A parceria com a Embraer permite que a empresa amplie ainda mais seu portfólio de soluções e apoie as companhias aéreas com aeronaves que oferecem uma economia superior e benefícios ambientais”, completou o executivo.

“O primeiro pedido direto da TrueNoord é um reconhecimento significativo das capacidades e do sucesso da família E2 no mercado, demonstrando a confiança e a colaboração entre as equipes das duas companhias”, disse Arjan Meijer, CEO da Embraer Aviação Comercial.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários