Embraer vende 20 aviões para empresa holandesa por R$ 9,82 bi

A Embraer anunciou nesta quarta-feira (15) um pedido firme da companhia TrueNoord, especializada em leasing de aeronaves regionais, para a compra de 20 jatos E195-E2. O acordo, avaliado em US$ 1,8 bilhão no preço de tabela – R$ 9,82 bilhões na cotação atual do dólar –, também inclui direitos de compra para até 30 aeronaves adicionais – 20 novos E195-E2 e 10 novos E175-E1.

“Este é o primeiro pedido direto da TrueNoord a uma fabricante de aeronaves, um marco na jornada da companhia”, afirmou Anne-Bart Tieleman, CEO da TrueNoord.