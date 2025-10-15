Embraer vende 20 aviões para empresa holandesa por R$ 9,82 bi

A Embraer anunciou nesta quarta-feira (15) um pedido firme da companhia TrueNoord, especializada em leasing de aeronaves regionais, para a compra de 20 jatos E195-E2. O acordo, avaliado em US$ 1,8 bilhão no preço de tabela – R$ 9,82 bilhões na cotação atual do dólar –, também inclui direitos de compra para até 30 aeronaves adicionais – 20 novos E195-E2 e 10 novos E175-E1.
“Este é o primeiro pedido direto da TrueNoord a uma fabricante de aeronaves, um marco na jornada da companhia”, afirmou Anne-Bart Tieleman, CEO da TrueNoord.
“O pedido é um passo importante para o nosso crescimento contínuo como plataforma global de leasing, que reforça o nosso compromisso de investir em jatos regionais de próxima geração e eficientes em termos de combustível.”
“Os E-Jets da Embraer combinam eficiência, flexibilidade e desempenho, e atendem com precisão às necessidades dos clientes da TrueNoord ao redor do mundo. A parceria com a Embraer permite que a empresa amplie ainda mais seu portfólio de soluções e apoie as companhias aéreas com aeronaves que oferecem uma economia superior e benefícios ambientais”, completou o executivo.
“O primeiro pedido direto da TrueNoord é um reconhecimento significativo das capacidades e do sucesso da família E2 no mercado, demonstrando a confiança e a colaboração entre as equipes das duas companhias”, disse Arjan Meijer, CEO da Embraer Aviação Comercial.