IGREJA

Diocese se pronuncia sobre padre flagrado com noiva de fiel

Por Da Redação | Nova Maringá (MT)
| Tempo de leitura: 1 min
Um episódio envolvendo um padre e uma jovem causou grande repercussão nas redes sociais e levou a Diocese de Diamantino a abrir investigação sobre a conduta do religioso.

O caso ocorreu em Nova Maringá (MT), a cerca de 392 km de Cuiabá, e envolveu o padre Luciano Braga Simplício, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, flagrado na casa paroquial com a noiva de um fiel da comunidade. Segundo moradores, o noivo da jovem estava viajando quando recebeu mensagens alertando sobre a presença dela na residência durante a madrugada. Um vídeo do flagrante circulou rapidamente nas redes sociais, provocando grande repercussão na cidade, que tem pouco mais de 5,8 mil habitantes.

O episódio reacendeu questionamentos sobre a conduta do religioso, que já teria se envolvido em outras controvérsias em paróquias anteriores. Testemunhas relataram que o padre aparentava estar abalado com a situação.

A Diocese de Diamantino informou, em nota oficial, que foi aberta uma investigação canônica para apurar os fatos. “Todas as medidas previstas estão sendo devidamente tomadas. Pedimos a compreensão e a oração de todos”, destacou o comunicado.

Até o momento, o padre Luciano Braga Simplício e a Paróquia Nossa Senhora Aparecida não emitiram declarações públicas sobre o caso.

