Diocese se pronuncia sobre padre flagrado com noiva de fiel

Um episódio envolvendo um padre e uma jovem causou grande repercussão nas redes sociais e levou a Diocese de Diamantino a abrir investigação sobre a conduta do religioso.

O caso ocorreu em Nova Maringá (MT), a cerca de 392 km de Cuiabá, e envolveu o padre Luciano Braga Simplício, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, flagrado na casa paroquial com a noiva de um fiel da comunidade. Segundo moradores, o noivo da jovem estava viajando quando recebeu mensagens alertando sobre a presença dela na residência durante a madrugada. Um vídeo do flagrante circulou rapidamente nas redes sociais, provocando grande repercussão na cidade, que tem pouco mais de 5,8 mil habitantes.