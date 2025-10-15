16 de outubro de 2025
CRUELDADE

Acusada da morte de filho de 1 ano, mãe vai para a cadeia

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Acusada da morte de filho de 1 ano, mãe vai para a cadeia
Acusada da morte de filho de 1 ano, mãe vai para a cadeia

Uma mulher foi presa suspeita de matar o próprio filho, um bebê de um ano. O caso envolve sinais de violência contra a criança e segue sob investigação das autoridades.

O crime ocorreu em São Paulo (SP), quando o bebê, Gael Henrique Cândido Mendes, deu entrada em um hospital com hemorragia interna e múltiplas lesões pelo corpo, segundo a Polícia Civil de SP. Na época, a madrasta da criança, companheira da mãe, afirmou que Gael havia engasgado durante o banho. Ela está presa desde agosto e também é investigada pelo homicídio.

A mãe do bebê foi detida em São Simão, no sudeste de Goiás, na terça-feira (14), e encaminhada para a unidade prisional de Rio Verde, conforme informou a Polícia Militar de Goiás. A defesa das suspeitas não foi localizada para comentar o caso.

