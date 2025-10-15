Paciente é morta com 4 meias na garganta e hospital coloca câmera

Uma instituição de saúde mental anunciou que instalará câmeras de segurança em todas as enfermarias após a morte de uma paciente, considerada misteriosa pelas circunstâncias do ocorrido.

O caso aconteceu no Hospital Bethlem, no sul de Londres, em 21 de setembro de 2021. A vítima, Maria Morris, de 44 anos, foi encontrada inconsciente com quatro meias enfiadas na garganta e um hematoma inexplicável nas costas.