16 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ASSASSINATO

Paciente é morta com 4 meias na garganta e hospital coloca câmera

Por Da Redação | Londres
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
Paciente é morta com 4 meias na garganta e hospital instala câmer
Paciente é morta com 4 meias na garganta e hospital instala câmer

Uma instituição de saúde mental anunciou que instalará câmeras de segurança em todas as enfermarias após a morte de uma paciente, considerada misteriosa pelas circunstâncias do ocorrido.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu no Hospital Bethlem, no sul de Londres, em 21 de setembro de 2021. A vítima, Maria Morris, de 44 anos, foi encontrada inconsciente com quatro meias enfiadas na garganta e um hematoma inexplicável nas costas.

Apesar das circunstâncias perturbadoras, o júri do tribunal do sul de Londres concluiu que a morte foi acidental. A família de Maria, no entanto, ainda busca respostas sobre o que realmente aconteceu.

A decisão de instalar CFTV visa aumentar a segurança e monitoramento dentro das enfermarias, prevenindo incidentes semelhantes no futuro.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários