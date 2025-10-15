'Matei mesmo': homem é condenado após atropelar gatos

Um homem foi condenado a 2 anos e 11 meses de prisão em regime aberto por atropelar e matar um gato de forma intencional. Ele também terá que pagar 14 dias-multa e está proibido de ter a guarda de animais. A decisão da Justiça considerou que o crime foi cometido com crueldade e dolo, comprovado por testemunhos e por um áudio enviado à dona do animal.

O caso ocorreu em Guaranésia (MG), no Sul de Minas. Segundo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o réu atropelou propositalmente dois gatos com uma motocicleta, causando a morte imediata dos animais.