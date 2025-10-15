'Imagens indevidas': noiva flagrada com padre toma decisão

A mulher que foi flagrada escondida embaixo da pia de uma casa paroquial junto com um padre registrou um boletim de ocorrência após a ampla repercussão do caso nas redes sociais. Segundo a Polícia Civil, o registro foi feito por conta da divulgação indevida de imagens.

O episódio ocorreu em Nova Maringá, no interior de Mato Grosso, e ganhou grande repercussão desde o último domingo (12), quando o flagrante foi gravado pelo noivo da jovem. As imagens mostram o momento em que ele e outros homens arrombam as portas da residência paroquial após o padre Luciano Braga Simplício se recusar a abrir. A mulher, de 21 anos, foi encontrada chorando e escondida embaixo da pia, vestindo pijama.