'Imagens indevidas': noiva flagrada com padre toma decisão

A mulher que foi flagrada escondida embaixo da pia de uma casa paroquial junto com um padre registrou um boletim de ocorrência após a ampla repercussão do caso nas redes sociais. Segundo a Polícia Civil, o registro foi feito por conta da divulgação indevida de imagens.
O episódio ocorreu em Nova Maringá, no interior de Mato Grosso, e ganhou grande repercussão desde o último domingo (12), quando o flagrante foi gravado pelo noivo da jovem. As imagens mostram o momento em que ele e outros homens arrombam as portas da residência paroquial após o padre Luciano Braga Simplício se recusar a abrir. A mulher, de 21 anos, foi encontrada chorando e escondida embaixo da pia, vestindo pijama.
Depois da divulgação do vídeo, o padre se pronunciou por meio de um áudio, no qual afirmou que a jovem havia pedido para “tomar banho” no local e trocar de roupa. Ele disse ainda que, ao sair do banho, percebeu que ela havia entrado na casa paroquial.
Em nota, a Diocese de Diamantino, responsável pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida, informou que está apurando o caso.
De acordo com a Polícia Civil, o inquérito foi instaurado na Delegacia de São José do Rio Claro e está na fase inicial. A corporação destacou que, por enquanto, não serão divulgados mais detalhes para não prejudicar as investigações.