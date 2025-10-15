Parque da Cidade em SJC: R$ 300 mi de investimentos em concessão

A concessão do Parque da Cidade, na zona norte de São José dos Campos, deve receber investimentos de R$ 300 milhões em recursos públicos e privados, para a recuperação do patrimônio histórico e a instalação de novos espaços e equipamentos.

A previsão da Prefeitura de São José dos Campos é que o governo estadual aporte R$ 125 milhões para a recuperação de 62 mil m² dos galpões centenários da Tecelagem Parahyba, dentro do complexo do Parque da Cidade.