16 de outubro de 2025
PÚBLICO E PRIVADO

Parque da Cidade em SJC: R$ 300 mi de investimentos em concessão

Por Luyse Camargo e Xandu Alves | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 3 min
Adenir Britto/PMSJC
Projeto de concessão do Parque da Cidade está na fase final de autorização junto ao Iphan
A concessão do Parque da Cidade, na zona norte de São José dos Campos, deve receber investimentos de R$ 300 milhões em recursos públicos e privados, para a recuperação do patrimônio histórico e a instalação de novos espaços e equipamentos.

A previsão da Prefeitura de São José dos Campos é que o governo estadual aporte R$ 125 milhões para a recuperação de 62 mil m² dos galpões centenários da Tecelagem Parahyba, dentro do complexo do Parque da Cidade.

Após a reforma, os pavilhões da Tecelagem Parahyba serão doados para a Prefeitura e transformados em centro de convenções. Após a concessão do parque, a expectativa da Prefeitura é de o vencedor da licitação realizar investimentos de R$ 180 milhões no espaço.

“O Parque da Cidade terá investimento de R$ 180 milhões do privado, além dos R$ 125 milhões do Estado. Então, estamos falando de investimento de R$ 300 milhões”, disse Alexandre Blanco, Assessor de Parcerias de Investimentos e Projetos Especiais da Prefeitura.

Autorização.

Nesta quarta-feira (15), durante apresentação do projeto de concessão do Parque Natural Municipal Augusto Ruschi, na região norte da cidade, o prefeito de São José, Anderson Farias (PSD), informou que o processo para a concessão do Parque da Cidade está na fase final de autorização junto ao Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).

“A gente já fez toda a apresentação ao Iphan, como também em outros órgãos, de forma transparente. Então agora estamos esperando a manifestação do Iphan para que possamos encaminhar e terminar o processo junto ao Governo do Estado de São Paulo”, disse Anderson.

Segundo ele, após a tramitação no Estado, a cidade fará um convênio com o governo estadual para a transferência dos recursos que serão usados na reforma dos galpões da Tecelagem Parahyba, além de iniciar o processo de concessão do Parque da Cidade.

O método será o mesmo adotado para o Parque Natural Municipal Augusto Ruschi: período de consultas públicas para coleta de sugestões antes da divulgação do edital. A previsão é que o Parque da Cidade seja concedido à iniciativa privada por um prazo de até 25 anos.

A expectativa é que o projeto para autorizar a concessão do Parque da Cidade seja encaminhado à Câmara de São José em dez dias, com a consulta pública aberta dentro de 90 dias.

Projeto.

Em fevereiro do ano passado, a Prefeitura apresentou o projeto de concessão do Parque da Cidade, que sugere mudanças profundas na estrutura do parque, com a implementação de um espaço de eventos, novo teatro, teleférico sobre o rio Paraíba, roda-gigante, estacionamento vertical e até cinema.

O projeto conta com a reforma dos pavilhões da Tecelagem Parahyba, que serão doados para a Prefeitura e transformados em centro de convenções. Após a concessão do parque, a expectativa da prefeitura é de o vencedor da licitação realizar investimentos de R$ 180 milhões no espaço.

Além do Augusto Ruschi e do Parque da Cidade, o Parque Alberto Simões, na região norte de São José, também deve ser concedido à iniciativa privada.

