Mãe e padrasto matam menina de 5 anos; corpo é enterrado em casa

A mãe e o padrasto de uma menina de cinco anos confessaram ter matado a criança e escondido o corpo no quintal de casa. O casal será indiciado por homicídio e ocultação de cadáver, segundo a Polícia Civil.
O crime ocorreu em Itapetininga (SP) e foi descoberto nesta terça-feira (14), após a menina ser dada como desaparecida. De acordo com o delegado Franco Augusto, o padrasto, Rodrigo Ribeiro Machado, e a mãe, Luiza Aguirre Barbosa da Silva, demoraram cerca de dois dias para enterrar o corpo nos fundos da residência. Em seguida, concretaram o local na tentativa de ocultar o crime.
A vítima foi identificada como M. C. A. L.. O corpo foi encontrado em uma cova rasa, em avançado estado de decomposição, e apresentava marcas de agressões provocadas por um objeto contundente, possivelmente ferramentas, conforme apontou a perícia.
A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer a motivação do assassinato e as circunstâncias em que a criança foi morta.