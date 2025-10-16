16 de outubro de 2025
FLAGRANTE

Homem é preso e mais de 10 kg de drogas são apreendidos em Pinda

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensões em Pindamonhangaba
Apreensões em Pindamonhangaba

Em Pindamonhangaba, após uma denúncia via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), a Polícia Militar prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas. A prisão aconteceu na terça-feira (14) no bairro Araretama, onde o tráfico acontecia numa residência.

Policiais da  Força Tática do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) em diligência flagraram um indivíduo manipulando entorpecentes para a venda. Ele foi detido e drogas e apetrechos relacionados ao tráfico foram apreendidos no local, totalizando 6,8 kg de maconha, 3,4 kg de cocaína, 0,068 kg de crack, dois aparelhos celulares, duas balanças de precisão, 3 mil pinos vazios, além de anotações do tráfico e petrechos para embalar.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à delegacia de Pindamonhangaba, onde permaneceu à disposição da Justiça.

