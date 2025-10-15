Mulher de 41 anos é baleada enquanto dormia e se livra da morte

Uma mulher de 41 anos foi baleada dentro de casa durante uma tentativa de homicídio na madrugada desta quarta-feira (15). A vítima foi socorrida com ferimentos graves após ser atingida por vários disparos enquanto dormia.
O caso ocorreu no bairro Bandeirantes, em Juína, a cerca de 730 quilômetros de Cuiabá. Conforme informações da Polícia Civil, um homem invadiu a residência por volta das 0h40 e efetuou diversos tiros contra a mulher. Ela foi encontrada consciente, deitada na cama, com perfurações de projéteis e fraturas na perna esquerda e no braço direito.
Equipes do Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros socorros e relataram que a vítima apresentava também ferimentos no rosto, boca, queixo e língua. No quarto, a perícia recolheu uma cápsula deflagrada e um projétil localizado atrás da cabeça da mulher, ambos encaminhados para análise técnica.
Após o atendimento inicial, ela foi levada para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do município, onde permanece internada sob observação médica.
A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o caso e ainda busca identificar o autor do crime. A motivação do ataque é desconhecida. Vizinhos contaram ter ouvido gritos e uma discussão momentos antes dos disparos.
Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública (SESP), os casos de tentativa de homicídio em Mato Grosso aumentaram 18% entre 2023 e 2024. A perícia deve indicar o calibre da arma usada e a trajetória dos tiros. O crime está sendo investigado como tentativa de homicídio, conforme o artigo 121 do Código Penal.