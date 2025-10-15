Mulher de 41 anos é baleada enquanto dormia e se livra da morte

Uma mulher de 41 anos foi baleada dentro de casa durante uma tentativa de homicídio na madrugada desta quarta-feira (15). A vítima foi socorrida com ferimentos graves após ser atingida por vários disparos enquanto dormia.

O caso ocorreu no bairro Bandeirantes, em Juína, a cerca de 730 quilômetros de Cuiabá. Conforme informações da Polícia Civil, um homem invadiu a residência por volta das 0h40 e efetuou diversos tiros contra a mulher. Ela foi encontrada consciente, deitada na cama, com perfurações de projéteis e fraturas na perna esquerda e no braço direito.