GCM de Taubaté prende dois foragidos da Justiça

Duas prisões de foragidos foram realizadas na região do centro e no bairro Jardim Mourisco, em Taubaté pela GCM (Guarda Civil Municipal)
A primeira aconteceu no sábado (11), no Parque Doutor Barbosa de Oliveira, na região central. No local, uma mulher em atitude suspeita chamou a atenção. Durante a abordagem e confirmação dos dados, os agentes constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ela. Ela foi conduzida à delegacia e permaneceu à disposição da Justiça.
Já no domingo (12), durante patrulhamento no Jardim Mourisco, uma equipe registrou a segunda ocorrência.
Três indivíduos estavam perto do campo de futebol e um deles tentou fugir ao avistar a viatura, mas foi alcançado na rua Euclides da Cunha. Após verificação, foi constatado que o suspeito também era procurado pela Justiça. Ele foi levado à delegacia e permaneceu preso.
A GCM de Taubaté identificou e capturou 44 procurados pela Justiça entre os meses de janeiro e setembro de 2025. No período, foram realizadas 5.554 abordagens e 100 detenções.