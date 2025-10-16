GCM de Taubaté prende dois foragidos da Justiça

Duas prisões de foragidos foram realizadas na região do centro e no bairro Jardim Mourisco, em Taubaté pela GCM (Guarda Civil Municipal)

A primeira aconteceu no sábado (11), no Parque Doutor Barbosa de Oliveira, na região central. No local, uma mulher em atitude suspeita chamou a atenção. Durante a abordagem e confirmação dos dados, os agentes constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ela. Ela foi conduzida à delegacia e permaneceu à disposição da Justiça.

