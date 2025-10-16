HMUT ganha 3 novos leitos de UTI e amplia oferta de tomografias

O HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté) inaugurou mais três leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) adulto, totalizando um aumento de 10 leitos desde agosto de 2025.

A unidade passa a operar com 20 leitos de UTI adulto com as adições, reforçando a retaguarda hospitalar para pacientes em estado grave da RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp