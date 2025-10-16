HMUT ganha 3 novos leitos de UTI e amplia oferta de tomografias

O HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté) inaugurou mais três leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) adulto, totalizando um aumento de 10 leitos desde agosto de 2025.
A unidade passa a operar com 20 leitos de UTI adulto com as adições, reforçando a retaguarda hospitalar para pacientes em estado grave da RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba).
A UTI adulto, destinada a maiores de 18 anos, conta com equipamentos especializados (ventiladores mecânicos, monitores cardíacos, bombas de infusão, etc.) e uma equipe multiprofissional que atua em casos críticos.
Retomada de Serviços
A ampliação dos leitos de UTI integra um esforço conjunto da Prefeitura de Taubaté e da Unitau (Universidade de Taubaté) em investir na estrutura e no custeio do HMUT desde janeiro de 2025.
O Hospital, que enfrentou dificuldades financeiras, resultando na redução e suspensão de serviços como consultas, exames e cirurgias, está em uma retomada gradual.
Essa recuperação inclui a promoção de mutirões, a expansão do atendimento ambulatorial de especialidades e a progressiva retomada das cirurgias eletivas.
Em julho de 2025, a unidade também inaugurou uma nova UTI neonatal.
Há, ainda, um empenho na oferta de exames de tomografia. Em 2025, foi registrado um aumento de 270% no número de exames realizados, passando de 1.610 entre janeiro e setembro de 2024 para 5.908 no mesmo período de 2025.