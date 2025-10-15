Idoso é preso por @bus0 contra 7 vítimas entre 1996 e 2018

Um homem de 61 anos foi preso nesta quarta-feira (15) acusado de cometer diversos crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes ao longo de mais de duas décadas. Ele é investigado por estupro de vulnerável e teria feito várias vítimas, segundo a Polícia Civil.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A prisão ocorreu em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Os crimes, no entanto, teriam acontecido em Lagoa Grande, cidade próxima da região. Conforme as investigações, os abusos ocorreram entre 1996 e 2018, quando as vítimas tinham entre 5 e 14 anos. O suspeito se aproveitava da relação de confiança e da proximidade com as famílias para cometer os crimes.
De acordo com o delegado Vinícius Volf Vaz, responsável pelo caso, sete vítimas já foram ouvidas. Ele destacou a complexidade do trabalho policial, que exigiu “sensibilidade e dedicação para ouvir todas as pessoas envolvidas e compreender a extensão dos danos causados”.
O delegado afirmou ainda que a prisão representa um importante passo na busca por justiça e acolhimento às vítimas e suas famílias. “Os relatos mostram um histórico de abusos cometidos de forma silenciosa por muitos anos”, disse.
Diante das provas reunidas, a Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito, que foi levado para o presídio da região. A Polícia Civil informou que dará mais detalhes do caso em uma coletiva de imprensa.