Idoso é preso por @bus0 contra 7 vítimas entre 1996 e 2018

Um homem de 61 anos foi preso nesta quarta-feira (15) acusado de cometer diversos crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes ao longo de mais de duas décadas. Ele é investigado por estupro de vulnerável e teria feito várias vítimas, segundo a Polícia Civil.

A prisão ocorreu em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Os crimes, no entanto, teriam acontecido em Lagoa Grande, cidade próxima da região. Conforme as investigações, os abusos ocorreram entre 1996 e 2018, quando as vítimas tinham entre 5 e 14 anos. O suspeito se aproveitava da relação de confiança e da proximidade com as famílias para cometer os crimes.