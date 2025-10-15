16 de outubro de 2025
TRAGÉDIA

Caiu da moto no cruzamento e morreu atropelado por caminhão

Por Da Redação | Barra do Garças (MT)
| Tempo de leitura: 1 min
Caiu da moto no cruzamento e morreu atropelado por caminhão
Caiu da moto no cruzamento e morreu atropelado por caminhão

Um motociclista de 23 anos morreu após ser atropelado por um caminhão na tarde de terça-feira (14). Câmeras de segurança registraram o momento em que ele perdeu o controle do veículo e caiu antes de ser atingido.

O acidente aconteceu no bairro Jardim Nova Sul, em Barra do Garças, a 509 quilômetros de Cuiabá. A vítima foi identificada como David Wilkerson Gonçalves de Menezes.

Segundo a Polícia Militar, o caso ocorreu por volta das 17h. Nas imagens, é possível ver o motociclista tentando evitar a colisão, mas ele acaba desequilibrando-se e caindo no cruzamento, momento em que o caminhão o atinge.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, porém o jovem já estava sem vida quando o socorro chegou. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) realizou os levantamentos no local para apurar as circunstâncias do acidente. O caso foi registrado na Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.

Com informações do CenárioMT

