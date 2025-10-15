Caiu da moto no cruzamento e morreu atropelado por caminhão

Um motociclista de 23 anos morreu após ser atropelado por um caminhão na tarde de terça-feira (14). Câmeras de segurança registraram o momento em que ele perdeu o controle do veículo e caiu antes de ser atingido.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente aconteceu no bairro Jardim Nova Sul, em Barra do Garças, a 509 quilômetros de Cuiabá. A vítima foi identificada como David Wilkerson Gonçalves de Menezes.