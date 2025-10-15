Moradores reclamam de sujeira e mau cheiro após feira em Taubaté

Moradores da Avenida Sagrado Coração de Jesus, na Vila São Geraldo, em Taubaté, estão insatisfeitos com a sujeira e o forte odor deixados após a realização da feira livre que ocorre toda sexta-feira na região.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo os relatos, o problema é recorrente e se estende por todo o fim de semana, já que os resíduos não são totalmente removidos logo após o encerramento da feira. Em vídeos enviados por moradores, é possível ver restos de legumes, verduras e frutas em decomposição espalhados pela via.
Os moradores afirmam ainda que, mesmo após o serviço de limpeza da prefeitura, sobram resíduos no chão, o que já teria provocado acidentes, como quedas de pessoas que escorregaram nos restos de alimentos.
Em nota, a Prefeitura de Taubaté informou que a Secretaria de Serviços Públicos é responsável pela limpeza das vias após as feiras-livres, sendo o serviço de varrição realizado por uma empresa terceirizada. Já a lavagem das ruas é feita pela própria secretaria, mas não ocorreu na última semana porque o caminhão responsável estava em manutenção.
A administração municipal afirmou que o veículo já foi consertado e que os serviços de lavagem serão retomados nesta semana.