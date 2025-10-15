16 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
LIXO

Moradores reclamam de sujeira e mau cheiro após feira em Taubaté

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Lixo se acumula em rua da Taubaté
Lixo se acumula em rua da Taubaté

Moradores da Avenida Sagrado Coração de Jesus, na Vila São Geraldo, em Taubaté, estão insatisfeitos com a sujeira e o forte odor deixados após a realização da feira livre que ocorre toda sexta-feira na região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo os relatos, o problema é recorrente e se estende por todo o fim de semana, já que os resíduos não são totalmente removidos logo após o encerramento da feira. Em vídeos enviados por moradores, é possível ver restos de legumes, verduras e frutas em decomposição espalhados pela via.

Os moradores afirmam ainda que, mesmo após o serviço de limpeza da prefeitura, sobram resíduos no chão, o que já teria provocado acidentes, como quedas de pessoas que escorregaram nos restos de alimentos.

Em nota, a Prefeitura de Taubaté informou que a Secretaria de Serviços Públicos é responsável pela limpeza das vias após as feiras-livres, sendo o serviço de varrição realizado por uma empresa terceirizada. Já a lavagem das ruas é feita pela própria secretaria, mas não ocorreu na última semana porque o caminhão responsável estava em manutenção.

A administração municipal afirmou que o veículo já foi consertado e que os serviços de lavagem serão retomados nesta semana.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários