Moradores reclamam de sujeira e mau cheiro após feira em Taubaté

Moradores da Avenida Sagrado Coração de Jesus, na Vila São Geraldo, em Taubaté, estão insatisfeitos com a sujeira e o forte odor deixados após a realização da feira livre que ocorre toda sexta-feira na região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo os relatos, o problema é recorrente e se estende por todo o fim de semana, já que os resíduos não são totalmente removidos logo após o encerramento da feira. Em vídeos enviados por moradores, é possível ver restos de legumes, verduras e frutas em decomposição espalhados pela via.