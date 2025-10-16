Idoso de 74 anos é preso vendendo drogas em banca de jornal

Em Boiçucanga, Costa Sul de São Sebastião, pai e filho foram presos em flagrante por tráfico de drogas em uma área de proximidade escolar. A ação aconteceu na segunda-feira (13/10), de forma integrada entre a Polícia Municipal e a Polícia Civil, e revelou um esquema de venda de entorpecentes em uma banca de jornal.
Os agentes, em patrulhamento preventivo na Estrada do Cascalho, próxima à Escola Municipal Antônio Luiz Monteiro, notaram uma movimentação suspeita em uma banca de jornal, com um homem recebendo uma pequena embalagem do proprietário do estabelecimento. Quando perceberam a presença da viatura, o indivíduo tentou fugir, mas foi alcançado em frente ao posto de saúde local.
Com ele, os guardas encontraram uma porção de substância análoga à cocaína. Questionado, ele confirmou que a droga era comercializada na banca de jornal e indicou que o restante do entorpecente ficava escondido dentro de uma máquina de cartão de crédito e débito. A equipe retornou ao local e encontrou 14 papelotes de cocaína ocultos no interior do ponto indicado.
O proprietário, G.C.B.Z., de 74 anos, e seu filho, L.S.Z., de 42 anos, foram conduzidos à delegacia e autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 – Lei de Drogas).
No total, foram apreendidos 15 papelotes da substância análoga à cocaína e encaminhados para perícia.
Os suspeitos foram submetidos a exame no IML (Instituto Médico-Legal) e aguardam a audiência de custódia à disposição da Justiça.
A operação teve apoio do sistema de monitoramento SMART SÃO SEBÁ do COI (Centro de Operações Integradas), que auxiliou no acompanhamento em tempo real.