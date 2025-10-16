Idoso de 74 anos é preso vendendo drogas em banca de jornal

Em Boiçucanga, Costa Sul de São Sebastião, pai e filho foram presos em flagrante por tráfico de drogas em uma área de proximidade escolar. A ação aconteceu na segunda-feira (13/10), de forma integrada entre a Polícia Municipal e a Polícia Civil, e revelou um esquema de venda de entorpecentes em uma banca de jornal.

Os agentes, em patrulhamento preventivo na Estrada do Cascalho, próxima à Escola Municipal Antônio Luiz Monteiro, notaram uma movimentação suspeita em uma banca de jornal, com um homem recebendo uma pequena embalagem do proprietário do estabelecimento. Quando perceberam a presença da viatura, o indivíduo tentou fugir, mas foi alcançado em frente ao posto de saúde local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp