Aos 92 anos, Othon Bastos é destaque no 39º Festivale em São José

O 39º Festivale (Festival Nacional de Teatro do Vale do Paraíba) começa no dia 23 de outubro com a abertura oficial a cargo do ator Othon Bastos. Aos 92 anos de idade e com mais de 70 anos de carreira, Othon apresenta o monólogo “Não me entrego, não!” no Teatro Municipal.

Com texto e direção de Flávio Marinho, construída a partir de memórias do próprio Bastos, a peça faz uma reflexão sobre sua trajetória no cinema, no teatro e na televisão e propõe debates sobre a humanidade do ator dentro do ofício. Pelo trabalho, Othon Bastos foi vencedor do Prêmio Shell 2025 como Melhor Ator.

