TEATRO

Aos 92 anos, Othon Bastos é destaque no 39º Festivale em São José

Por Luyse Camargo | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Beti Niemeyer
O ator Othon Bastos, de 92 anos, tem 70 de carreira
O 39º Festivale (Festival Nacional de Teatro do Vale do Paraíba) começa no dia 23 de outubro com a abertura oficial a cargo do ator Othon Bastos. Aos 92 anos de idade e com mais de 70 anos de carreira, Othon apresenta o monólogo “Não me entrego, não!” no Teatro Municipal.

Com texto e direção de Flávio Marinho, construída a partir de memórias do próprio Bastos, a peça faz uma reflexão sobre sua trajetória no cinema, no teatro e na televisão e propõe debates sobre a humanidade do ator dentro do ofício. Pelo trabalho, Othon Bastos foi vencedor do Prêmio Shell 2025 como Melhor Ator.

O espetáculo compartilha com o público a experiência de uma vida dedicada à atuação e revive pontos históricos como momentos do Cinema Novo, a exemplo do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964), e a resistência artística durante a Ditadura Militar, com a peça Um grito parado no ar (1973).

Ações formativas e ingressos

O Festivale, que acontece de 23 de outubro a 1º de novembro, terá 50 apresentações de cinco estados. O evento mantém o foco na formação teatral, oferecendo workshops e debates.

Entre os destaques está a oficina "Presença e Aterramento na Cena", marcada para o domingo, 26 de outubro, às 16h, também no Teatro Municipal.

O festival é gratuito. Cada atividade tem uma classificação indicativa que deve ser consultada no site oficial com antecedência.

A retirada de ingressos para os espetáculos deve ser feita no site da FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo).

Confira a programação completa aqui.

