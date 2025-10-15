Sheila deixa Fundo Social após anúncio de separação de Anderson

Após o anúncio da separação entre o prefeito Anderson Farias (PSD) e a primeira-dama Sheila Thomaz Ferreira, de São José dos Campos, a Prefeitura confirmou que Sheila vai deixar o comando do Fundo Social de Solidariedade “para se dedicar a projetos pessoais e profissionais”.
Em nota, a Prefeitura disse que a transição será “técnica e planejada, sem interrupção dos atendimentos à população”. Sheila e Anderson têm três filhos e estão casados desde 21 de janeiro de 1995.
A separação do casal foi confirmada nesta quarta-feira (15), em nota divulgada pela Prefeitura de São José. O comunicado diz que Anderson decidiu, de “comum acordo”, seguir “caminhos pessoais distintos” de Sheila.
A nota diz ainda que o prefeito seguirá exercendo normalmente suas funções, com foco na cidade, nas ações, obras e metas do Plano de Gestão, “assegurando a continuidade dos serviços públicos e dos projetos em andamento”.
“A Prefeitura registra agradecimento pelo trabalho e pela dedicação de Sheila à cidade durante sua gestão à frente do Fundo Social. Agradecemos as manifestações de carinho e pedimos compreensão e respeito à privacidade do prefeito, de Sheila e de toda a família. Assuntos da vida privada não se confundem com as responsabilidades públicas”, completou a administração.
Sheila tornou-se primeira-dama do município após Anderson assumir a Prefeitura de São José, em abril de 2022, quando o então prefeito Felicio Ramuthy (PSD) renunciou ao cargo para disputar o governo do estado de São Paulo, tornando-se vice-governador paulista. Anderson foi o vice-prefeito de Felicio na reeleição para o segundo mandato, a partir de janeiro de 2021.
A primeira-dama é formada em marketing e pós-graduada em gastronomia, além de experiência na iniciativa privada, atuando nos setores administrativo e de recursos humanos. Na área social, Sheila faz um trabalho voluntário junto a comunidades carentes e entidades, distribuindo alimentos, roupas e produtos de higiene pessoal.
A Prefeitura não informou quem assumirá a presidência do Fundo Social de Solidariedade no lugar de Sheila. Ela também ainda não se manifestou publicamente sobre a separação.