Sheila deixa Fundo Social após anúncio de separação de Anderson

Após o anúncio da separação entre o prefeito Anderson Farias (PSD) e a primeira-dama Sheila Thomaz Ferreira, de São José dos Campos, a Prefeitura confirmou que Sheila vai deixar o comando do Fundo Social de Solidariedade “para se dedicar a projetos pessoais e profissionais”.

Em nota, a Prefeitura disse que a transição será “técnica e planejada, sem interrupção dos atendimentos à população”. Sheila e Anderson têm três filhos e estão casados desde 21 de janeiro de 1995.