Veja a íntegra da nota sobre a separação de Anderson e Sheila

O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), anunciou nesta quarta-feira (15) que decidiu, de “comum acordo, seguir caminhos pessoais distintos” da mulher e primeira-dama Sheila Thomaz. A separação foi anunciada por meio de nota encaminhada pela Prefeitura de São José dos Campos.

A nota diz que o prefeito seguirá exercendo normalmente suas funções, com foco na cidade, nas ações, obras e metas do Plano de Gestão, “assegurando a continuidade dos serviços públicos e dos projetos em andamento”.