Veja a íntegra da nota sobre a separação de Anderson e Sheila

O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), anunciou nesta quarta-feira (15) que decidiu, de “comum acordo, seguir caminhos pessoais distintos” da mulher e primeira-dama Sheila Thomaz. A separação foi anunciada por meio de nota encaminhada pela Prefeitura de São José dos Campos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A nota diz que o prefeito seguirá exercendo normalmente suas funções, com foco na cidade, nas ações, obras e metas do Plano de Gestão, “assegurando a continuidade dos serviços públicos e dos projetos em andamento”.
Sheila Thomaz deixará a presidência do Fundo Social de Solidariedade para se dedicar a projetos pessoais e profissionais. A Prefeitura disse que a transição será técnica e planejada, sem interrupção dos atendimentos à população. Sheila e Anderson têm três filhos e estão casados desde 21 de janeiro de 1995.
Leia a nota na íntegra:
Nota à imprensa
A Prefeitura de São José dos Campos informa que o prefeito Anderson Farias e a Sheila Thomaz, de comum acordo, decidiram seguir caminhos pessoais distintos.
O prefeito seguirá exercendo normalmente suas funções, com foco na cidade, nas ações, obras e metas do Plano de Gestão, assegurando a continuidade dos serviços públicos e dos projetos em andamento.
Sheila Thomaz deixará a presidência do Fundo Social de Solidariedade para se dedicar a projetos pessoais e profissionais. A transição será técnica e planejada, sem interrupção dos atendimentos à população.
A Prefeitura registra agradecimento pelo trabalho e pela dedicação de Sheila à cidade durante sua gestão à frente do Fundo Social.
Agradecemos as manifestações de carinho e pedimos compreensão e respeito à privacidade do prefeito, de Sheila e de toda a família.
Assuntos da vida privada não se confundem com as responsabilidades públicas.