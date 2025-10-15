Prefeitura prevê R$ 5,5 mi na concessão do Parque Augusto Ruschi

A Prefeitura de São José dos Campos vai abrir edital de concessão, para a iniciativa privada, da administração do Parque Natural Municipal Augusto Ruschi, instalado no bairro do Costinha, na região norte da cidade. Trata-se de uma das maiores áreas verdes do município. A previsão é que o edital seja lançado até o final do ano.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A empresa ou consórcio vencedor será responsável pela manutenção, administração e manejo ambiental da área de 243,49 hectares pelo período de 20 anos.
Segundo a Prefeitura, a iniciativa visa investimentos sem onerar o município, para pesquisas científicas, preservação ambiental, modernização das estruturas, gestão sustentável da biodiversidade de fauna e flora local e a preservação do patrimônio histórico nos limites da área.
Além disso, a proposta quer transformar o parque num local acessível e de visitação contínua e gratuita, o que não acontece por dificuldades com segurança, acesso e conforto para as visitas. Atualmente, o parque não é acessível por transporte público.
Criado por Lei Municipal em 2010, o parque recebe o nome de um reconhecido agrônomo e ativista brasileiro, que trabalhou nas perspectivas da ecologia, catalogando aves diversas, especialmente beija-flores.
O nome é providencial para o local, que é uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, que abriga espécies endêmicas e também ameaçadas como o sagui-da-serra-escuro, a árvore palmito-juçara, o sapinho pingo-de-ouro e outros.
O parque preserva também um importante marco histórico: o primeiro sistema de captação, tratamento e abastecimento hídrico municipal, datado de 1909, além de estruturas da antiga Fazenda Boa Vista, que funcionou ali durante décadas.
Por conta da riqueza ambiental e histórica, a concessão gera controvérsias por parte de grupos que questionam a compatibilidade da exploração do parque para lazer com o rigor exigido para conservação.
Ainda sob gestão municipal, o local passou por reformas estruturais em 2023, com a implantação de um biodigestor.
A continuidade dos trabalhos ficará agora sob a responsabilidade da empresa vencedora que deverá fazer o aporte de R$ 5,5 milhões em investimentos. Antes da licitação, a Prefeitura vai abrir consulta pública para debate de ideias entre a comunidade, universidades locais, especialistas e interessados em convênios. A consulta deve ser aberta dentro de 30 dias.