Prefeitura prevê R$ 5,5 mi na concessão do Parque Augusto Ruschi

A Prefeitura de São José dos Campos vai abrir edital de concessão, para a iniciativa privada, da administração do Parque Natural Municipal Augusto Ruschi, instalado no bairro do Costinha, na região norte da cidade. Trata-se de uma das maiores áreas verdes do município. A previsão é que o edital seja lançado até o final do ano.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A empresa ou consórcio vencedor será responsável pela manutenção, administração e manejo ambiental da área de 243,49 hectares pelo período de 20 anos.