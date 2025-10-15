FAB lamenta morte do militar Pedro, vítima de tragédia no Vale

Um militar da Força Aérea Brasileira morreu após um grave acidente com uma viatura oficial da Aeronáutica na rodovia Paulo Virgínio (SP-171), na altura do km 38,5, entre os bairros Sapê e Jacuí, em Cunha, na tarde de terça-feira (14). A ocorrência foi registrada pela Delegacia Seccional de Guaratinguetá.
A vítima fatal foi identificada como Pedro Henrique Alvares do Carmo, de 21 anos, natural de Guarulhos. Ele integrava uma equipe do Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo Sudeste, que estava em missão na região. Outros quatro militares, Gustavo Gomes Gonçalves, Manoel Pereira da Silva Neto, Kauã Desidério da Silva e David de Souza Teixeira, sofreram ferimentos e foram encaminhados para hospitais de Cunha, Guaratinguetá e Lorena.
O acidente.
De acordo com o boletim de ocorrência, o grupo seguia em uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton, pertencente ao Comando da Aeronáutica, no sentido Guaratinguetá, quando, após uma curva, o veículo atravessou a pista contrária, colidiu contra um barranco e caiu em uma ribanceira às margens da rodovia.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas constatou o óbito de Pedro Henrique ainda no local. A área foi isolada pela Polícia Rodoviária Estadual e passou por perícia técnica. O veículo foi removido por um guincho do DER e devolvido ao Comando da Aeronáutica.
O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A Polícia Civil deve analisar os laudos periciais, ouvir os ocupantes e checar possíveis imagens de câmeras para esclarecer as circunstâncias do acidente.
FAB.
Em nota, a Força Aérea Brasileira informou que tomou conhecimento da ocorrência envolvendo uma viatura militar do CRCEA-SE (Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo Sudeste) na estrada que liga os municípios de Cunha e Guaratinguetá.
“A instituição lamenta profundamente o falecimento do militar do efetivo do CRCEA-SE e expressa suas condolências aos familiares e amigos. Os demais militares que estavam a bordo receberam atendimento médico e permanecem em observação. A FAB ressalta que está prestando todo o apoio necessário aos envolvidos e seus familiares”, diz o comunicado.