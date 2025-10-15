FAB lamenta morte do militar Pedro, vítima de tragédia no Vale

Um militar da Força Aérea Brasileira morreu após um grave acidente com uma viatura oficial da Aeronáutica na rodovia Paulo Virgínio (SP-171), na altura do km 38,5, entre os bairros Sapê e Jacuí, em Cunha, na tarde de terça-feira (14). A ocorrência foi registrada pela Delegacia Seccional de Guaratinguetá.

A vítima fatal foi identificada como Pedro Henrique Alvares do Carmo, de 21 anos, natural de Guarulhos. Ele integrava uma equipe do Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo Sudeste, que estava em missão na região. Outros quatro militares, Gustavo Gomes Gonçalves, Manoel Pereira da Silva Neto, Kauã Desidério da Silva e David de Souza Teixeira, sofreram ferimentos e foram encaminhados para hospitais de Cunha, Guaratinguetá e Lorena.