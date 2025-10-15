Mãe de Issac nega participação em agressão ao filho: 'Sofrimento'

A mãe do menino Isaac Amaral Nunes, de 7 anos, que ficou em coma após ser brutalmente agredido pelo padrasto em Pindamonhangaba, negou qualquer participação e envolvimento na violência contra o filho. Ela disse que passa por um grande sofrimento ao ver Issac em “situação de vulnerabilidade e angústia”.

A declaração foi dada por meio de uma advogada que representa a mãe de Isaac. “Ressaltamos que o maior sofrimento para uma mãe é ver seu filho envolvido em uma situação de vulnerabilidade e angústia. Seu foco e sua dor estão inteiramente voltados para o bem-estar e o apoio ao menor neste momento delicado”, diz a nota divulgada pela defesa da mãe do menino nessa terça-feira (14).