Devendo para agiota, homem simula o próprio sequestro no Vale

Devendo para agiota, um homem simulou o próprio sequestro em Pindamonhangaba para conseguir recursos de familiares e amigos. Por volta das 22h20 dessa terça-feira (14), o Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) irradiou alerta de um Hyundai Santa Fe preto com um homem dentro, que supostamente estava sendo sequestrado.
O carro havia sido visto passando pelo radar de Pindamonhangaba, o que ensejou o acionamento de equipes do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar) de São José dos Campos para diligências na cidade.
Às 23h35, os policiais localizaram o veículo na rodovia Vereador Abel Fabrício Dias, no Jardim Morumbi, região sul de São José. Ao tentar a abordagem, o Santa Fe perdeu o controle e entrou em terreno acidentado. O carro ficou com os pneus furados e não foi apresentado ao plantão policial, permanecendo no local até providências posteriores.
No local, o homem de 39 anos admitiu aos policiais que “simulou todo o sequestro” porque devia R$ 10 mil a um agiota (não identificado), e tentava levantar dinheiro com familiares e amigos.
A ocorrência foi registrada como comunicação falsa de crime e encaminhada ao 2º DP (Distrito Policial) de Pindamonhangaba.
A autoridade plantonista determinou o registro no Sistema de Polícia Judiciária e as oitivas dos envolvidos. O caso seguirá para apuração no 2º DP de Pinda, que poderá analisar eventuais ressarcimentos de custos ao erário e outras medidas administrativas e penais cabíveis.