Devendo para agiota, homem simula o próprio sequestro no Vale

Devendo para agiota, um homem simulou o próprio sequestro em Pindamonhangaba para conseguir recursos de familiares e amigos. Por volta das 22h20 dessa terça-feira (14), o Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) irradiou alerta de um Hyundai Santa Fe preto com um homem dentro, que supostamente estava sendo sequestrado.

O carro havia sido visto passando pelo radar de Pindamonhangaba, o que ensejou o acionamento de equipes do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar) de São José dos Campos para diligências na cidade.