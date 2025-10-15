Após um mês desaparecido, Leonardo é encontrado com vida em SJC

Após um mês desaparecido, o jovem Leonardo Silvério dos Santos Mariano, de 30 anos, de São José dos Campos, foi encontrado com vida. A informação é da família, que viveu um pesadelo e agora sente o alívio do reencontro.

Leonardo havia sido visto pela última vez entre os dias 1º e 3 de setembro, na casa noturna AlterMix, na região central da cidade. Desde então, não havia mais mantido contato, e seu paradeiro era desconhecido.