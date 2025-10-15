Homem morre atropelado na Dutra, no Vale; PRF busca identificação

Um homem morreu atropelado na rodovia Presidente Dutra, no trecho de Pindamonhangaba, por volta de 23h dessa terça-feira (14). O acidente foi registrado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) pelo km 89, na pista sentido Rio de Janeiro.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o homem atropelado não foi identificado, uma vez que o corpo estava “despedaçado”. O que se sabe é que se trata de uma pessoa de cor negra.