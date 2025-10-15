16 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

ACIDENTE FATAL

Homem morre atropelado na Dutra, no Vale; PRF busca identificação

Por Jesse Nascimento | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Vale 360 News
Local do acidente na Via Dutra, no trecho do Vale do Paraíba
Local do acidente na Via Dutra, no trecho do Vale do Paraíba

Um homem morreu atropelado na rodovia Presidente Dutra, no trecho de Pindamonhangaba, por volta de 23h dessa terça-feira (14). O acidente foi registrado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) pelo km 89, na pista sentido Rio de Janeiro.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o homem atropelado não foi identificado, uma vez que o corpo estava “despedaçado”. O que se sabe é que se trata de uma pessoa de cor negra.

O motorista que o atropelou fugiu do local e não foi identificado. A perícia técnica foi acionada e esteve no local. O corpo foi removido ao IML (Instituto Médico Legal) de Taubaté.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na delegacia de Pindamonhangaba.

 

