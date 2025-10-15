Adeus, Pedro: jovem militar morto em acidente é identificado

Um jovem militar da FAB (Força Aérea Brasileira) morreu em um acidente na rodovia Paulo Virgínio (SP-171), pelo km 38,5, entre os bairros do Sapê e Jacuí, em Cunha, na tarde dessa terça (14).
A vítima fatal foi identificada como Pedro Henrique Alvares do Carmo, de 21 anos. Ele era natural de Guarulhos (SP), onde residem os familiares.
Segundo o boletim de ocorrência, o veículo L200 Triton oficial do Comando da Aeronáutica seguia sentido Guaratinguetá quando, após uma curva, atravessou a pista contrária, bateu em um barranco e caiu em uma ribanceira.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) constatou o óbito de Pedro no local. Outros quatro ocupantes, todos homens, entre 21 e 24 anos, tiveram ferimentos e foram socorridos para Cunha, Guaratinguetá e Lorena.
O condutor do veículo, militar de 24 anos, relatou que fechou a curva para evitar um carro que viria “comendo faixa” no sentido oposto. Ao retornar para a pista, o veículo sacudiu a traseira e ele perdeu o controle.
O teste do etilômetro deu negativo. A Polícia Científica realizou perícia no trecho. A FAB informou que poderá disponibilizar dados de velocidade do veículo oficial.
O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Os pertences recolhidos no local foram entregues à Aeronáutica. A investigação seguirá com a análise dos laudos periciais, oitiva dos demais ocupantes e eventual checagem de imagens.