Adeus, Pedro: jovem militar morto em acidente é identificado

Um jovem militar da FAB (Força Aérea Brasileira) morreu em um acidente na rodovia Paulo Virgínio (SP-171), pelo km 38,5, entre os bairros do Sapê e Jacuí, em Cunha, na tarde dessa terça (14).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A vítima fatal foi identificada como Pedro Henrique Alvares do Carmo, de 21 anos. Ele era natural de Guarulhos (SP), onde residem os familiares.