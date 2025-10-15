16 de outubro de 2025
TRAGÉDIA NO VALE

Adeus, Pedro: jovem militar morto em acidente é identificado

Por Jesse Nascimento | Cunha
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Pedro Henrique Alvares do Carmo, de 21 anos
Pedro Henrique Alvares do Carmo, de 21 anos

Um jovem militar da FAB (Força Aérea Brasileira) morreu em um acidente na rodovia Paulo Virgínio (SP-171), pelo km 38,5, entre os bairros do Sapê e Jacuí, em Cunha, na tarde dessa terça (14).

A vítima fatal foi identificada como Pedro Henrique Alvares do Carmo, de 21 anos. Ele era natural de Guarulhos (SP), onde residem os familiares.

Segundo o boletim de ocorrência, o veículo L200 Triton oficial do Comando da Aeronáutica seguia sentido Guaratinguetá quando, após uma curva, atravessou a pista contrária, bateu em um barranco e caiu em uma ribanceira.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) constatou o óbito de Pedro no local. Outros quatro ocupantes, todos homens, entre 21 e 24 anos, tiveram ferimentos e foram socorridos para Cunha, Guaratinguetá e Lorena.

O condutor do veículo, militar de 24 anos, relatou que fechou a curva para evitar um carro que viria “comendo faixa” no sentido oposto. Ao retornar para a pista, o veículo sacudiu a traseira e ele perdeu o controle.

O teste do etilômetro deu negativo. A Polícia Científica realizou perícia no trecho. A FAB informou que poderá disponibilizar dados de velocidade do veículo oficial.

O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Os pertences recolhidos no local foram entregues à Aeronáutica. A investigação seguirá com a análise dos laudos periciais, oitiva dos demais ocupantes e eventual checagem de imagens.

