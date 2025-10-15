Polícia Militar captura três procurados da Justiça em São José

A Polícia Militar recapturou três procurados pela Justiça em São José dos Campos, nessa terça-feira (14).
Durante patrulhamento de Força Tática pela rua Pôr do Sol, no Residencial Caminho das Montanhas, na zona norte de São José dos Campos, os policiais abordaram um homem em atitude suspeita.
Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi localizado, porém, durante consulta via Copom, foi constatado um mandado de prisão em seu desfavor por tráfico de drogas.
O homem foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.
Por volta das 14h, policiais militares da Força Tática do 1º BPM/I, durante patrulhamento na rua Dr. Edgard de Souza, no Jardim Telespark em São José, abordaram um homem procurado da justiça pelo crime de lesão corporal.
O foragido foi preso e conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da justiça.
Por volta das 15h50, durante patrulhamento de Força Tática pela rua Mário de Araújo César, no bairro Vila Cézar, policiais abordaram um homem em atitude suspeita.
Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi localizado, porém, ao realizar consulta, foi constatado um mandado de prisão em aberto em seu desfavor por crime de trânsito.
Diante dos fatos, o homem foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.