Polícia Militar captura três procurados da Justiça em São José

A Polícia Militar recapturou três procurados pela Justiça em São José dos Campos, nessa terça-feira (14).

Durante patrulhamento de Força Tática pela rua Pôr do Sol, no Residencial Caminho das Montanhas, na zona norte de São José dos Campos, os policiais abordaram um homem em atitude suspeita.