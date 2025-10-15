Suspeito de duplo homicídio no Litoral Norte é preso em São José

Um homem suspeito de cometer um duplo homicídio no Litoral Norte foi preso na região leste de São José dos Campos, nessa terça-feira (14). Ele, que estava foragido, é apontado como responsável pelo assassinato de um fiscal de praia e de uma mulher que trabalhava como caixa de pet shop em Ubatuba.
De acordo com a Polícia Civil, o homem identificado como Libni Danilo Rodrigues foi preso por volta das 16h, no bairro Jardim Ismênia, na zona leste da cidade. Após ser preso, o suspeito deve passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (15).
Ele tinha uma prisão temporária decretada em agosto, pelo caso do fiscal. O homem é suspeito de assassinar o fiscal de praia Marlon Claro dos Santos, de 38 anos, na Praia de Itamambuca, em agosto deste ano.
Também há, desde maio, um mandado de prisão preventiva em aberto contra ele na investigação pela morte de Camila Muniz dos Santos, de 42 anos, em um pet shop. O ex-marido da vítima é apontado pela Polícia Civil como mandante do crime.
Em entrevista ao G1, o advogado de defesa do suspeito confirmou o cumprimento do mandato de prisão e reafirmou a “inocência do preso".