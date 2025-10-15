Suspeito de duplo homicídio no Litoral Norte é preso em São José

Um homem suspeito de cometer um duplo homicídio no Litoral Norte foi preso na região leste de São José dos Campos, nessa terça-feira (14). Ele, que estava foragido, é apontado como responsável pelo assassinato de um fiscal de praia e de uma mulher que trabalhava como caixa de pet shop em Ubatuba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a Polícia Civil, o homem identificado como Libni Danilo Rodrigues foi preso por volta das 16h, no bairro Jardim Ismênia, na zona leste da cidade. Após ser preso, o suspeito deve passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (15).